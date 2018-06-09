Кривая линия, золотой бензин и магаданские мухоморы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Если вы после этого начали ворчать (чего, мол, за Крид еще в итогах!), то перехожу к более глобальному (но не факт, что более наполненному смыслом). 7 июня миллионы россиян с нетерпением ждали ответы на свои вопросы от Владимира Путина в рамках «Прямой линии». В студии не было гостей, у мероприятия сменился формат. Однако это вызвало меньше всего вопросов. Жители Урала больше удивились тому, что Владимиру Путину не были заданы вопросы про Свердловскую область, Екатеринбург или Нижний Тагил (где на этой неделе отменены прямые выборы мэра). Почему этих вопросов не было? Читайте версии экспертов TagilCity.ru.