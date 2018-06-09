Кривая линия, золотой бензин и магаданские мухоморы: итоги недели в Нижнем Тагиле

В этих итогах очень хочется ворчать, бубнить и жаловаться. Во-первых, очень холодно. Не знаю, как справляются садоводы, и ждут ли они вообще урожай от такого холода и дождей, но в целом погода совсем не радует. Было полтора дня тепла (мы даже обогреватели стали выключать) – и все, лето off? Чтобы погода не управляла настроением – сразу дам ссылку на Культобзор трех праздничных выходных.
Ворчать получается меньше, когда среди итогов недели есть нечто положительное, например, оперативное устранение незаконной платной стоянки. Точнее, стоянка на Садоводах есть давно, а вот плату за нее стали брать недавно. Какие-то смелые ребята поставили будку, перекопали соседнюю площадку и решили брать по 30 рублей в день с машины. По нашим подсчетам, выручка за месяц составила бы более 100 тысяч. Если бы на место не пришли мы.
После угроз от холодного охранника в адрес редакции TagilCity.ru и публикации фото этого бизнеса в стиле 90-х на место выехала полиция, будку с поедателем опохмельного доширака эвакуировала, и поборы закончились. Четвертый случай на этом месте. Конечно, на рекорд моста-убийцу Газелей из-под Питера не тянет. Но на эпидемию лихой глупости уже походит.
Еще одной эпидемией стала история с Егором Кридом. Кто это, и что он делает в этой подборке? Вообще это певец (вроде), и он подарил кольцо жительнице Екатеринбурга на телепроекте, который смотрит некоторая часть россиян. Новости о Криде на этой неделе будоражили сеть, поэтому молодой человек и наиболее талантливая участница шоу тоже оказались в числе итогов недели.
Если вы после этого начали ворчать (чего, мол, за Крид еще в итогах!), то перехожу к более глобальному (но не факт, что более наполненному смыслом). 7 июня миллионы россиян с нетерпением ждали ответы на свои вопросы от Владимира Путина в рамках «Прямой линии». В студии не было гостей, у мероприятия сменился формат. Однако это вызвало меньше всего вопросов. Жители Урала больше удивились тому, что Владимиру Путину не были заданы вопросы про Свердловскую область, Екатеринбург или Нижний Тагил (где на этой неделе отменены прямые выборы мэра). Почему этих вопросов не было? Читайте версии экспертов TagilCity.ru.
Споры вызывает и ситуация с ценами на бензин. С начала года рост составил +20%. А последствиями могут быть скачки цен на все. Чиновники пообещали остановить рост цен, но водителей больше интересует не замораживание, а снижение стоимости черного золота и его производных. Снова вспоминается Шнур с его фразой о том, как сделать русского счастливым: сделать плохо, а потом вернуть как было. Как было в истории с бензином, уже не ждем...
Зато ждем разбирательств относительно массового отравления детей в лагере под Кушвой, а также в деле висимского детского сада, где родителей едва не заставили самостоятельно чинить протекающую крышу.
И напоследок о важном. TagilCity.ru расширяется. В новостном меню портала уже появились новые подпункты: Екатеринбург, Пригород, Алапаевск и Кушва. И это далеко не все города, на которые редакция TagilCity.ru распространяет свое присутствие. Мы будем все больше говорить о каждом населенном пункте от Висима до Североуральска, от Невьянска до Каменска-Уральского. И пункты в меню – это лишь начало. Впереди у нас еще больше интересных новостей, эксклюзивных расследований, новинок в оформлении, подарков для читателей и вакансий в штате. Встретимся на TagilCity.ru.
© Александра Логинова, TagilCity.ru