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Posted 14 июля 2018,, 08:40

Published 14 июля 2018,, 08:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ураганный ветер снес домик на детской площадке в Екатеринбурге

14 июля 2018, 08:40
13 июля в Екатеринбурге ураганом снесло домик на детской площадке дома №10 на улице Академика Шварца.

Вечером 13 июля на Екатеринбург обрушилась гроза с ливнем и ураганным ветром. Стихия поломала деревья, а некоторые повалила с корнем. Пострадали припаркованные автомобили.

В одном из дворов на улице Академика Шварца ветер снес домик с детской площадки, у постройки разломана крыша.

Также на пересечении улиц Первомайская и Генеральская упало дерево и сбило мотоциклиста. Мужчина остался жив.

В ряде районов Екатеринбурга жители сообщали о сбоях в работе электричества и интернета, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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#Общество#Новости УрФО#Ураган#Дождь#Детская площадка#Деревья#Екатеринбург
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