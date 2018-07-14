Ураганный ветер снес домик на детской площадке в Екатеринбурге

Posted 14 июля 2018,, 08:40
Published 14 июля 2018,, 08:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вечером 13 июля на Екатеринбург обрушилась гроза с ливнем и ураганным ветром. Стихия поломала деревья, а некоторые повалила с корнем. Пострадали припаркованные автомобили.
В одном из дворов на улице Академика Шварца ветер снес домик с детской площадки, у постройки разломана крыша.
Также на пересечении улиц Первомайская и Генеральская упало дерево и сбило мотоциклиста. Мужчина остался жив.
В ряде районов Екатеринбурга жители сообщали о сбоях в работе электричества и интернета, сообщает «Вечерний Екатеринбург».