Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре

Posted 21 июля 2018,, 04:40
Published 21 июля 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
19 июля в детском лагере «Антоновский» прозвучал сигнал пожарной тревоги. Детские отряды и воспитатели эвакуировались из корпусов и собрались в актовом зале. Пожар был учебным и проверял то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и поведения при эвакуации.
В актовом зале специалисты экстренных служб рассказали ребятам об опасностях, которые могут их подстерегать летом в лесу и на воде, показали обучающие мультфильмы, демонстрирующие, как действовать в экстренной ситуации.
Дни безопасности стали традиционными для «Антоновского», сообщает пресс-служба Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. На них дети получают знания, которые могут пригодиться им во взрослой жизни.