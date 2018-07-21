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Posted 21 июля 2018,, 04:40

Published 21 июля 2018,, 04:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре

21 июля 2018, 04:40
В традиционный для детского загородного лагеря «Антоновский» День безопасности сотрудники и воспитанники отработали навыки эвакуации при пожаре.

19 июля в детском лагере «Антоновский» прозвучал сигнал пожарной тревоги. Детские отряды и воспитатели эвакуировались из корпусов и собрались в актовом зале. Пожар был учебным и проверял то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и поведения при эвакуации.

В актовом зале специалисты экстренных служб рассказали ребятам об опасностях, которые могут их подстерегать летом в лесу и на воде, показали обучающие мультфильмы, демонстрирующие, как действовать в экстренной ситуации.

Дни безопасности стали традиционными для «Антоновского», сообщает пресс-служба Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. На них дети получают знания, которые могут пригодиться им во взрослой жизни.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Эвакуация#Пожарная безопасность#Детский лагерь#Антоновский#Учебная эвакуация
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