Юные тагильчане из «Антоновского» отработали навыки эвакуации при пожаре

19 июля в детском лагере «Антоновский» прозвучал сигнал пожарной тревоги. Детские отряды и воспитатели эвакуировались из корпусов и собрались в актовом зале. Пожар был учебным и проверял то, насколько хорошо дети и взрослые знают правила пожарной безопасности и поведения при эвакуации.