28 свердловчан пострадали от укусов гадюк с мая по август 2018 года

Posted 2 августа 2018,, 08:40
Published 2 августа 2018,, 08:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Первый случай укуса гадюк был зафиксирован на территории Свердловской области в мае. За прошедшие 4 месяца за помощью обратились 28 человек, из них 12 проживают в Екатеринбурге.
За аналогичный период 2017 года от укусов гадюк пострадало 11 екатеринбуржцев, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Врачи рекомендуют при походах в лес надевать резиновые сапоги и смотреть внимательно на дорогу. Специалисты отмечают, что гадюки редко нападают на людей сами, чаще всего агрессия вызвана попыткой защиты.