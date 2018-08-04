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Posted 4 августа 2018,, 07:20

Published 4 августа 2018,, 07:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Поваленные деревья и отмененные рейсы: гроза обрушилась на Екатеринбург

4 августа 2018, 07:20
Налетевшая гроза создала неприятности как жителям, так и гостям Екатеринбурга. В различных районах города были повалены десятки деревьев, есть поврежденные автомобили. Также из-за ненастья были отменены авиарейсы в аэропорту «Кольцово».

3 августа на Свердловскую область обрушился проливной дождь и гроза. В столице региона очевидцы сообщают о десятке поваленных деревьев и поврежденных автомобилях.

На Вторчермете от ветра переломилась береза возле здания насосной, а на улице Мельковской дерево упало на машину. Точно такая же ситуация произошла во дворах на улице Белинского, где от упавшего дерева пострадал легковой автомобиль.

Неблагоприятные погодные условия заставили уральских туристов изменить планы. В аэропорту «Кольцово» были отменены рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Тюмени, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Ждём уже более 40 минут. Диспетчер говорит, что рейсы задержаны из-за погодных условий,рассказал журналистам пассажир, ожидавший вылет.

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#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Кольцово#Автомобиль#Дождь#Гроза#Ветер#Авиарейс#Деревья#Екатеринбург#Александр Анищенко
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