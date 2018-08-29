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Posted 29 августа 2018,, 19:10

Published 29 августа 2018,, 19:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

29 августа 2018, 19:10
В 2018 году из внебюджетных средств было привлечено свыше 12 млн рублей, которые направили на обновление пунктов выдачи питания в школьных учреждениях Нижнего Тагила.

Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила начнут новый учебный год с обновлённой школьной столовой. В них установили новое оборудование и сделали ремонт.

Например, в тагильской школе №30 появились два холодильника, холодильная витрина, линия раздачи, новая мебель. Стоимость проведённых работ оцениваются в 1 млн 660 тыс. рублей.

Как сообщает «Тагил-ТВ», 12 млн рублей, которые пошли на работы в школах города, администрация привлекла из внебюджетных средств.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Деньги#Бюджет#Школа#Ремонт#Столовая#Питание
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