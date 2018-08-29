12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

В 2018 году из внебюджетных средств было привлечено свыше 12 млн рублей, которые направили на обновление пунктов выдачи питания в школьных учреждениях Нижнего Тагила.