12 млн рублей выделены в модернизацию школьных столовых в Нижнем Тагиле

Posted 29 августа 2018,, 19:10
Published 29 августа 2018,, 19:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила начнут новый учебный год с обновлённой школьной столовой. В них установили новое оборудование и сделали ремонт.
Например, в тагильской школе №30 появились два холодильника, холодильная витрина, линия раздачи, новая мебель. Стоимость проведённых работ оцениваются в 1 млн 660 тыс. рублей.
Как сообщает «Тагил-ТВ», 12 млн рублей, которые пошли на работы в школах города, администрация привлекла из внебюджетных средств.