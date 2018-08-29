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Posted 29 августа 2018,, 18:10

Published 29 августа 2018,, 18:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Часть улицы Тагилстроевской в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию

29 августа 2018, 18:10
На ГГМ завершился ремонт части улицы Тагилстроевской. После окончания работ объект прошёл приёмку специальной комиссией.

29 августа подрядная организация отчиталась об окончании ремонтно-восстановительных работ одной из двух частей улицы Тагилстроевской на ГГМ.

По воспоминаниям местных жителей, до ремонта по улице с трудом проезжали автомобили, а тротуара для пешеходов вовсе не было. Теперь на проезжей части заменено асфальтовое покрытие, вдоль дороги установлены пешеходные дорожки. Значимость проведённого ремонта подчёркивает то, что рядом находится городская поликлиника №4 и опорный пункт полиции.

Как сообщает «Тагил-ТВ», приёмная комиссия выявила ряд незначительных недостатков, которые были приняты подрядной организацией к сведению. В течение 10 дней недостатки планируется устранить.

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