Помощь спасателей понадобилась туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

Posted 31 августа 2018,, 04:40
Published 31 августа 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщается в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи от двух туристов из Екатеринбурга. Они оказались в опасном районе на леднике восточного склона горы Эльбрус на высоте около 3,6 тысячи метров над уровнем моря и не могли самостоятельно перебраться в безопасное место.
Трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда помогли туристам перебраться в безопасное место. Однако спускаться с гор они отказались, пишет ТАСС.