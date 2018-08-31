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Posted 31 августа 2018,, 04:40

Published 31 августа 2018,, 04:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Помощь спасателей понадобилась туристам из Екатеринбурга на Эльбрусе

31 августа 2018, 04:40
30 августа двое туристов из Екатеринбурга, находящиеся на горе Эльбрус на высоте 3,6 тысячи метров, подали сигнал бедствия. На место выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как сообщается в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи от двух туристов из Екатеринбурга. Они оказались в опасном районе на леднике восточного склона горы Эльбрус на высоте около 3,6 тысячи метров над уровнем моря и не могли самостоятельно перебраться в безопасное место.

Трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда помогли туристам перебраться в безопасное место. Однако спускаться с гор они отказались, пишет ТАСС.

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#Происшествия#Новости УрФО#Помощь#Спасатели#Туристы#Екатеринбург#Эльбрус
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