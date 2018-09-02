Два жителя Серова обвиняются в краже денег с банковских карт

10 июля аналогичное происшествие произошло с жительницей Серова. К ней в гости пришёл знакомый, с которым она начала распивать алкоголь. В момент застолья банковская карта находилась на видном месте, а хозяйка до этого сообщила знакомому пин-код. После того, как женщина уснула, злоумышленник забрал карту и снял с неё 8,5 тыс. рублей.