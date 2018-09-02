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Posted 2 сентября 2018,, 10:50

Published 2 сентября 2018,, 10:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два жителя Серова обвиняются в краже денег с банковских карт

2 сентября 2018, 10:50
Уголовные дела в отношении двух серовчан направлены в суд для рассмотрения по существу. Местных жителей обвиняют в краже денежных средств с банковских карт.

7 июля 2018 года в полицию Серова обратился мужчина с заявлением о краже. Ранее он познакомился в интернете с женщиной и после непродолжительного общения пришёл к ней на квартиру.

Во время свидания, сопровождаемого распитием спиртного, мужчина рассказал, что у него дома хранится банковская карта с крупной суммой денег. Когда он уснул, женщина попыталась вначале перевести деньги себе на счёт при помощи смартфона, а после неудачи, похитила у мужчины ключи от квартиры, и забрала оттуда карточку.

Женщина успела потратить часть похищенных средств, приобрести билет на поезд и отправиться в Омск. Однако она была задержана и доставлена в отдел полиции,рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

10 июля аналогичное происшествие произошло с жительницей Серова. К ней в гости пришёл знакомый, с которым она начала распивать алкоголь. В момент застолья банковская карта находилась на видном месте, а хозяйка до этого сообщила знакомому пин-код. После того, как женщина уснула, злоумышленник забрал карту и снял с неё 8,5 тыс. рублей.

Теперь оба подозреваемых в кражах предстанут перед судом, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Алкоголь#Женщина#Кража#Мужчина#Серов#Банковская карта
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