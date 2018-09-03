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Posted 3 сентября 2018,, 17:55

Published 3 сентября 2018,, 17:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде

3 сентября 2018, 17:55
Жители Верхней Салды обнаружили на бывшей водонапорной башне труп 30-летнего мужчины. После проверки оказалось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и находился под надзором полиции.

3 сентября на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде был обнаружен труп мужчины 1988 года рождения. Судмедэксперты, исследовавшие тело, сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает портал Vsalde.ru, полиция установила, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению причины совершения самоубийства.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Проверка#Смерть#Полиция#Мужчина#Суицид#Самоубийство
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