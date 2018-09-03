Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде

Жители Верхней Салды обнаружили на бывшей водонапорной башне труп 30-летнего мужчины. После проверки оказалось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и находился под надзором полиции.