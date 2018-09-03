Мужчина покончил с собой на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде

Posted 3 сентября 2018,, 17:55
Published 3 сентября 2018,, 17:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
3 сентября на бывшей водонапорной башне в Верхней Салде был обнаружен труп мужчины 1988 года рождения. Судмедэксперты, исследовавшие тело, сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
Как сообщает портал Vsalde.ru, полиция установила, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению причины совершения самоубийства.