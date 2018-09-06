Лучшие садоводы названы в Нижнем Тагиле

При осмотре садовых участков городская комиссия ещё раз убедилась, что труд и желание могут делать чудеса. Администрацией города и в дальнейшем будет продолжена работа по поддержке и оказанию помощи садоводческим товариществам,подчеркнул врио главы города Владислав Пинаев, присутствовавший на награждении.