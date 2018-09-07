Мясо собаки вместо баранины продавалось в Екатеринбурге

Специалисты Россельхознадзора в Екатеринбурге провели проверку мест продажи мяса. Так, в столице Урала по адресу ул. Минометчиков, 3 было обнаружено несанкционированное место по торговле мясом. Был обнаружен ряд нарушений. В том числе, мясо продавалось без разрешения, с нарушением ветеринарного законодательства, хранилось не надлежащим образом. Отсутствовали документы на мясную продукцию, а идентифицировать мясо не удалось из-за его плохого внешнего вида и стершихся клейм.