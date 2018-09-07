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Posted 7 сентября 2018,, 11:00

Published 7 сентября 2018,, 11:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Мясо собаки вместо баранины продавалось в Екатеринбурге

7 сентября 2018, 11:00
Специалисты Россельхознадзора изъяли в Екатеринбурге 945 кг опасного мяса, в том числе, собачатины.

Специалисты Россельхознадзора в Екатеринбурге провели проверку мест продажи мяса. Так, в столице Урала по адресу ул. Минометчиков, 3 было обнаружено несанкционированное место по торговле мясом. Был обнаружен ряд нарушений. В том числе, мясо продавалось без разрешения, с нарушением ветеринарного законодательства, хранилось не надлежащим образом. Отсутствовали документы на мясную продукцию, а идентифицировать мясо не удалось из-за его плохого внешнего вида и стершихся клейм.

Во время рейда специалисты ведомства обнаружили продажу, предположительно, мяса собаки под видом баранины.

Всего из оборота изъято 942 кг опасного мяса, оно утилизировано путем сжигания, пишет Urbc.

Нарушители законодательства привлечены к административной ответственности.

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#Новости УрФО#Здоровье#Нарушение#Штраф#Собака#Россельхознадзор#Мясо#Екатеринбург
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