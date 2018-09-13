Свердловские города отказывают в предоставлении земли для многодетных семей

Свердловские города направили заявки в региональное Министерство финансов с просьбой об увеличении расходных полномочий в связи с выплатой компенсаций. С точки зрения закона мера будет закреплена только за теми многодетными семьями, которые находятся в общеобластной очереди на земельный участок. Чтобы расширить перечень льготников, необходимы изменения в законодательстве области.