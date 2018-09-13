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Posted 13 сентября 2018,, 02:30

Published 13 сентября 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловские города отказывают в предоставлении земли для многодетных семей

13 сентября 2018, 02:30
Муниципалитеты Свердловской области не поддержали идею регионального правительства о выплате многодетным семьям денежных средств вместо положенного законом бесплатного участка земли для строительства дома. Причинами являются отсутствие свободных земель вблизи городов и дороговизна создания инфраструктуры.

Свердловские города направили заявки в региональное Министерство финансов с просьбой об увеличении расходных полномочий в связи с выплатой компенсаций. С точки зрения закона мера будет закреплена только за теми многодетными семьями, которые находятся в общеобластной очереди на земельный участок. Чтобы расширить перечень льготников, необходимы изменения в законодательстве области.

Как отмечает «Правда УрФО», другая проблема состоит в том, что выплата в 200 тыс. рублей для ряда территорий вблизи Екатеринбурга оказывается ниже стоимости участка. Это может толкнуть льготников к отказу от компенсаций и требованию земельных участков через суд.

Об отсутствии свободных участков уже сообщили такие города, как Сысерть, Березовский и Верхняя Пышма.

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#Общество#Свердловская область#Город#Деньги#Компенсация#Многодетная семья#Министерство финансов#Областное правительство#Земельный участок
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