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Posted 9 октября 2018,, 19:30

Published 9 октября 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

235 человек эвакуированы из лицея в Екатеринбурге из-за пожара

9 октября 2018, 19:30
В Екатеринбурге загорелось здание лицея №3. 220 учеников и 15 сотрудников образовательного учреждения были эвакуированы, пострадавшие отсутствуют.

9 октября на улице Щорса в Екатеринбурге произошло возгорание в здании лицея №33. Пожар возник на крыше спортивного зала, которое пристроено к основному учебному корпусу. 235 человек были выведены на улицу в ходе эвакуации. Возгорание удалось ликвидировать первичными средствами пожаротушения.

После того, как спасатели произвели осмотр помещений лицея, учащиеся и сотрудники вернулись внутрь. Как сообщает «Областное телевидение», причину пожара установят дознаватели.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Спасатели#Пожарные#Эвакуация#Возгорание#Спортзал#Лицей#Екатеринбург
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