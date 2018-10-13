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Posted 13 октября 2018,, 08:40

Published 13 октября 2018,, 08:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Подрядчик из Нижнего Тагила начал строительство школы в Баранчинском

13 октября 2018, 08:40
В поселке Баранчинском, расположенном в Кушвинском городском округе, начались работы по строительству новой школы.

Новая школа будет построена на ул. Красноармейской. Необходимость в новом образовательном учреждении в Баранчинском возникла в результате сноса школы №21 в 2009 году. Сейчас в поселке работает одна школа, в которой учатся 1000 детей.

Проектная документация разрабатывалась на протяжении нескольких лет, и весной 2018 года был определен подрядчик, который займется строительством.

Подрядная организация из Нижнего Тагила приступила к работам в начале октября. Подрядчик провел расчистку строительной площадки и кронирование деревьев. Рабочие приступили к первым шагам по монтажу фундаментных частей.

На строительство будут выделены 200 млн рублей. В новой школе смогут учиться 350 учеников, площадь постройки составит 3000 кв. метров. Согласно проекту школа сможет принять учеников в конце 2019 года, сообщает «Кушва онлайн».

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#Общество#Кушва#Нижний Тагил#Подрядчик#Строительство#Школа#Баранчинский
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