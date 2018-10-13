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Posted 13 октября 2018,, 09:20

Published 13 октября 2018,, 09:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Кушвы украла более 40 тысяч рублей у 64-летнего качканарца

13 октября 2018, 09:20
18 сентября в Качканаре знакомая украла у 64-летнего мужчины более 40 тысяч рублей.

Житель Качканара 18 сентября находился в Кушве, где встретил свою знакомую. 35-летняя женщина попросила у качканарца пустить ее к себе пожить, поскольку она поругалась со своим сожителем, на что пенсионер ответил согласием.

Спустя два дня мужчина уехал в больницу в Екатеринбург, а когда вернулся обнаружил, что его знакомой в квартире нет, также из квартиры пропали более 40 тысяч рублей.

Пенсионер поехал в Кушву, где в квартире сожителя нашел свою знакомую. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, в ее сумке потерпевший нашел семь тысяч рублей. Подозреваемая пояснила, что остальные деньги она потратила.

Как пишет газета «Четверг», в отношении 35-летней уроженки Кушвы возбуждено уголовное дело. Ранее обвиняемая была судима за аналогичное преступление. Свою вину она признала.

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#Общество#Кушва#Деньги#Пенсионер#Кража#Качканар
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