Автономные пожарные извещатели появляются в домах многодетных свердловских семей

С начала года в Екатеринбурге установили 200 извещателей, в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе из сотни запланированных установок произведена примерно половина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Средства противопожарной безопасности также появляются в семьях из Североуральска, Берёзовского и других городов региона.