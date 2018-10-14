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Posted 14 октября 2018,, 05:20

Published 14 октября 2018,, 05:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Автономные пожарные извещатели появляются в домах многодетных свердловских семей

14 октября 2018, 05:20
В местах проживания социально незащищённого населения Свердловской области сотрудники МЧС продолжают устанавливать автономные пожарные извещатели. С начала года извещатели появились в 900 жилых помещениях.

Особое внимание инспекторов госпожнадзора и органов социальной защиты приковано к многодетным семьям и малобильному населению, так как, по утверждению сотрудников МЧС, эти группы населения являются самыми уязвимыми в плане пожарной безопасности.

С начала года в Екатеринбурге установили 200 извещателей, в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе из сотни запланированных установок произведена примерно половина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Средства противопожарной безопасности также появляются в семьях из Североуральска, Берёзовского и других городов региона.

Появление такого прибора очень важно для нас. Я считаю, что в каждом доме должен быть установлен пожарный извещатель, чтобы вовремя оповещать домочадцев о пожаре,рассказала жительница Нижнего Тагила Татьяна Витальевна.

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Пожарные извещатели установлены в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Противопожарная безопасность#Извещатели#Многодетные семьи#Екатеринбург
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