Действующая ставка транспортного налога в Свердловской области останется неизменной

Posted 16 октября 2018,, 11:50
Published 16 октября 2018,, 11:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Свердловской области утвержден транспортный налог на 2019 год. В действующее законодательство внесены три правки. Суть изменений заключается в том, что установленная ныне ставка не имеет периода ограничения применения. Таким образом, это означает, что далее ставка пересматриваться не будет. Это играет в плюс владельцам транспорта, тепепрь они смогут рассчитать платежи по налогам на несколько лет вперед.
Сейчас транспортный налог уплачивает в зависимости от мощности ТС.
Например, для легковых авто с двигателем мощностью от 100 до 150 л/с ставка составляет 9,4 рубля за л/с, пишет ЕАН.