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Posted 16 октября 2018,, 11:50

Published 16 октября 2018,, 11:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Действующая ставка транспортного налога в Свердловской области останется неизменной

16 октября 2018, 11:50
Свердловское законодательное собрание утвердило транспортный налог на 2019 год. Теперь действующая ставка будет зафиксирована.

В Свердловской области утвержден транспортный налог на 2019 год. В действующее законодательство внесены три правки. Суть изменений заключается в том, что установленная ныне ставка не имеет периода ограничения применения. Таким образом, это означает, что далее ставка пересматриваться не будет. Это играет в плюс владельцам транспорта, тепепрь они смогут рассчитать платежи по налогам на несколько лет вперед.

Сейчас транспортный налог уплачивает в зависимости от мощности ТС.

Например, для легковых авто с двигателем мощностью от 100 до 150 л/с ставка составляет 9,4 рубля за л/с, пишет ЕАН.

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#Транспорт#Свердловская область#Налог#Автомобиль
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