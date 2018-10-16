Действующая ставка транспортного налога в Свердловской области останется неизменной

В Свердловской области утвержден транспортный налог на 2019 год. В действующее законодательство внесены три правки. Суть изменений заключается в том, что установленная ныне ставка не имеет периода ограничения применения. Таким образом, это означает, что далее ставка пересматриваться не будет. Это играет в плюс владельцам транспорта, тепепрь они смогут рассчитать платежи по налогам на несколько лет вперед.