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Posted 16 октября 2018, 08:06

Published 16 октября 2018, 08:06

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Мусорный пакет взорвался в руках у сотрудницы ЖЭКа в Екатеринбурге

16 октября 2018, 08:06
16 октября около 9:00 во дворе дома на улице Чкалова у сотрудницы ЖЭКа взорвался пакет с мусором, который она решила перенести от подъезда к контейнерам.

Об этом рассказали жители близлежащих домов. По словам одного из очевидцев, женщина работает старшим техником ЖЭКа. Она решила перенести мусорный пакет из урны около подъезда на помойку. В это время он взорвался у нее в руках.

Было белое пламя и столб дыма,рассказал житель дома.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и реанимация. Женщина получила незначительные ожоги и от госпитализации отказалась.

В УМВД по Екатеринбургу сообщают, что инцидент не носит криминальный характер, пишет Е1.ru.

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