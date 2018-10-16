Мусорный пакет взорвался в руках у сотрудницы ЖЭКа в Екатеринбурге

Posted 16 октября 2018, 08:06
Published 16 октября 2018, 08:06
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Об этом рассказали жители близлежащих домов. По словам одного из очевидцев, женщина работает старшим техником ЖЭКа. Она решила перенести мусорный пакет из урны около подъезда на помойку. В это время он взорвался у нее в руках.
Было белое пламя и столб дыма,рассказал житель дома.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и реанимация. Женщина получила незначительные ожоги и от госпитализации отказалась.