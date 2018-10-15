Снаряд обнаружен во время земляных работ на ул. Черных и Тагильская в Нижнем Тагиле
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15 октября в Нижнем Тагиле рабочие во время земляных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 октября сотрудники оперативных служб Нижнего Тагила получили сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд. Подозрительную находку обнаружили энергетики, когда выполняли земляные работы в районе улиц Черных и Тагильской.
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На место происшествия выехали сапёры, которые в данный момент изучают боеприпас. Там же дежурят МЧС и скорая помощь. В 17:00 сотрудники ГИБДД перекрыли участок улицы Черных от Максима Горького до Тагильской, сообщает АН «Между строк».
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