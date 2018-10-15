Снаряд обнаружен во время земляных работ на ул. Черных и Тагильская в Нижнем Тагиле

15 октября сотрудники оперативных служб Нижнего Тагила получили сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд. Подозрительную находку обнаружили энергетики, когда выполняли земляные работы в районе улиц Черных и Тагильской.

На место происшествия выехали сапёры, которые в данный момент изучают боеприпас. Там же дежурят МЧС и скорая помощь. В 17:00 сотрудники ГИБДД перекрыли участок улицы Черных от Максима Горького до Тагильской, сообщает АН «Между строк».