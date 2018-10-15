Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Снаряд обнаружен во время земляных работ на ул. Черных и Тагильская в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Doc69hp0xz806hfx87sdxf 800 480

Снаряд обнаружен во время земляных работ на ул. Черных и Тагильская в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:32Происшествия
Читайте
также
Работа с областью, поддержка жителей: Глава Нижнего Тагила Пинаев о планах на посту
Рабочий погиб на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки