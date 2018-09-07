Юный тамбовчанин погиб после удара молотком по боевому снаряду

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Семилетний ребёнок из Тамбовской области нашёл боевой снаряд и ударил по нему молотком. В результате детонации боеприпаса осколки нанесли юному тамбовчанину травмы, несовместимые с жизнью.
7 сентября 7-летний мальчик обнаружил в сарае старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. Осколки от детонировавшего боеприпаса убили ребёнка на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов, сообщает «ТАСС».
На данный момент правоохранительные органы допрашивают родственников погибшего мальчика и очевидцев произошедшей трагедии.
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