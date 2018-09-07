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#домахорошо
Юный тамбовчанин погиб после удара молотком по боевому снаряду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юный тамбовчанин погиб после удара молотком по боевому снаряду

Сегодня, 23:40Происшествия
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