Юный тамбовчанин погиб после удара молотком по боевому снаряду

7 сентября 7-летний мальчик обнаружил в сарае старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. Осколки от детонировавшего боеприпаса убили ребёнка на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов, сообщает «ТАСС».