Незаконная свалка опасных отходов найдена в Березовском

Posted 17 октября 2018,, 08:13
Published 17 октября 2018,, 08:13
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Свалка обнаружена в ходе проверки сотрудниками надзорных и правоохранительных органов.
Установлено, что в период с ноября 2015 года на территории более 1 кв. км неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности. Незаконная свалка создает угрозу окружающей среде.
Кроме того, по мнению экспертов, в случае возгорания отходов возникла бы реальная угроза жизни и здоровью людей.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.