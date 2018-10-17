tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2018,, 08:13

Published 17 октября 2018,, 08:13

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Незаконная свалка опасных отходов найдена в Березовском

17 октября 2018, 08:13
В Березовском на площади более 1 кв. км была найдена свалка опасных отходов.

Свалка обнаружена в ходе проверки сотрудниками надзорных и правоохранительных органов.

Установлено, что в период с ноября 2015 года на территории более 1 кв. км неустановленные лица размещали и хранили отходы IV класса опасности. Незаконная свалка создает угрозу окружающей среде.

Кроме того, по мнению экспертов, в случае возгорания отходов возникла бы реальная угроза жизни и здоровью людей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Материалы по теме
Стихийная мусорная свалка обнаружена в Первоуральске
#Здоровье#Опасность#Отходы#Березовский#Свалки#СКР
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07