Почти 300 килограммов яблок уничтожено в Екатеринбурге

В ходе рейда свердловским управлением Россельхознадзора в селе Горный Щит была обнаружена контрабанда. В ходе осмотра сотрудники ФСБ и таможенники изъяли со склада пять ящиков яблок неизвестного происхождения. Всего у организации из Екатеринбурга на хранении было обнаружено 298 килограммов яблок, чей ввоз в Россию запрещен. В ходе изъятия контрафакт был уничтожен на полигоне бытовых отходов.