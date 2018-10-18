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Posted 18 октября 2018,, 10:35

Published 18 октября 2018,, 10:35

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Почти 300 килограммов яблок уничтожено в Екатеринбурге

18 октября 2018, 10:35
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили контрафактные яблоки, обнаруженные на складе организации в Екатеринбурге.

В ходе рейда свердловским управлением Россельхознадзора в селе Горный Щит была обнаружена контрабанда. В ходе осмотра сотрудники ФСБ и таможенники изъяли со склада пять ящиков яблок неизвестного происхождения. Всего у организации из Екатеринбурга на хранении было обнаружено 298 килограммов яблок, чей ввоз в Россию запрещен. В ходе изъятия контрафакт был уничтожен на полигоне бытовых отходов.

Как замечает «Свердловское областное телевидение», за девять месяцев 2018 года сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области были изъяты с хранения и уничтожены более чем 33 тонны запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации плодовоовощной продукции.

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#Экономика#Новости УрФО#Россельхознадзор#Изъятие#Уничтожение#Контрафакт#Екатеринбург
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