Почти 300 килограммов яблок уничтожено в Екатеринбурге

Posted 18 октября 2018,, 10:35
Published 18 октября 2018,, 10:35
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ходе рейда свердловским управлением Россельхознадзора в селе Горный Щит была обнаружена контрабанда. В ходе осмотра сотрудники ФСБ и таможенники изъяли со склада пять ящиков яблок неизвестного происхождения. Всего у организации из Екатеринбурга на хранении было обнаружено 298 килограммов яблок, чей ввоз в Россию запрещен. В ходе изъятия контрафакт был уничтожен на полигоне бытовых отходов.
Как замечает «Свердловское областное телевидение», за девять месяцев 2018 года сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области были изъяты с хранения и уничтожены более чем 33 тонны запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации плодовоовощной продукции.