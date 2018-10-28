Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса с автомобилем в Екатеринбурге

27 октября около 23:30 на Объездной в Екатеринбурге столкнулись автомобиль ZAZ Chance и маршрутный автобус №054, который был без пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них – дети.