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Posted 29 октября 2018,, 10:29

Published 29 октября 2018,, 10:29

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке

29 октября 2018, 10:29
29 октября в ходе поисковых мероприятий в реке Исеть было обнаружено тело 14-летнего подростка, пропавшего в поселке Большой Исток Сысертского района.

В поселке Большой Исток Сысертского района велись розыскные мероприятия в связи с пропажей 14-летнего подростка. Следственный отдел Сысерти совместно с сотрудниками регионального следственного управления СК России опросили знакомых, родственников и педагогов подростка. В результате показаний свидетелей выяснилось, что последний раз ребенка видели, когда он катался на лодке по реке Исеть.

С целью проверки версии, что несовершеннолетний мог погибнуть на воде, были организованы поиски на воде. Днем 29 октября спасатели вытащили тело ребенка из реки Исеть в районе города Арамиль. По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Происшествия#Пропавший#Несовершеннолетний#Река Исеть#СКР#Смерть ребенка#Сысертский район
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