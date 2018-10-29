Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке

Posted 29 октября 2018,, 10:29
Published 29 октября 2018,, 10:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В поселке Большой Исток Сысертского района велись розыскные мероприятия в связи с пропажей 14-летнего подростка. Следственный отдел Сысерти совместно с сотрудниками регионального следственного управления СК России опросили знакомых, родственников и педагогов подростка. В результате показаний свидетелей выяснилось, что последний раз ребенка видели, когда он катался на лодке по реке Исеть.
С целью проверки версии, что несовершеннолетний мог погибнуть на воде, были организованы поиски на воде. Днем 29 октября спасатели вытащили тело ребенка из реки Исеть в районе города Арамиль. По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.