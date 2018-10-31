Пострадавшие на производстве свердловчане получили новые автомобили

Posted 31 октября 2018,, 12:25
Published 31 октября 2018,, 12:25
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На автомобили, которые получили жители Нижнего Тагила, Карпинска, Краснотурьинска, деревни Беляковки Пригородного района и деревни Первуново Алапаевского района, из средств Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ было выделено коло 4 млн рублей.
Все машины были переданы уже на зимней резине и подобраны с учетом индивидуальных особенностей новых владельцев. Через семь лет по специальной программе поддержки пострадавших на производстве эти автомобили можно будет заменить на новые.
Всего в 2018 году новые машины получили 13 человек, пострадавших на производстве, сообщают «Вечерние ведомости».