Житель Екатеринбурга вступился в драку за сына и избил его одноклассника

Posted 2 ноября 2018,, 06:49
Published 2 ноября 2018,, 06:49
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как стало известно, между двумя девятиклассниками школы №52 произошел конфликт. После уроков школьники решили выяснить отношения с помощью кулаков, встретившись в гаражном массиве.
Во время драки неожиданно появился отец одного из школьников и начал избивать оппонента своего сына. Мужчина бил подростка по голове, животу, спине и даже пытался задушить.
9-класснику с трудом удалось вырваться и убежать. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ушибы, в том числе на голове и шее.
В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что на 44-летнего мужчину заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Школьники, участвовавшие в драке, проходят судебно-медицинское обследование, пишет JustMedia.