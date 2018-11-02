tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2018,, 06:49

Published 2 ноября 2018,, 06:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Екатеринбурга вступился в драку за сына и избил его одноклассника

2 ноября 2018, 06:49
В Екатеринбурге в школе №52 отец одного из 9-классников избил другого ученика. Мужчина вступился за сына в драке.

Как стало известно, между двумя девятиклассниками школы №52 произошел конфликт. После уроков школьники решили выяснить отношения с помощью кулаков, встретившись в гаражном массиве.

Во время драки неожиданно появился отец одного из школьников и начал избивать оппонента своего сына. Мужчина бил подростка по голове, животу, спине и даже пытался задушить.

9-класснику с трудом удалось вырваться и убежать. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ушибы, в том числе на голове и шее.

В отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что на 44-летнего мужчину заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Школьники, участвовавшие в драке, проходят судебно-медицинское обследование, пишет JustMedia.

Материалы по теме
Перелом позвоночника: ученики школы №50 в Екатеринубрге избили четвероклассника
#Происшествия#Новости УрФО#Травма#Избиение#Школьники#Драка#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07