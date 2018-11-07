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Posted 7 ноября 2018,, 09:58

Published 7 ноября 2018,, 09:58

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Разбил два iPhone: таксист заплатит екатеринбурженке 36 тысяч за причиненный ущерб

7 ноября 2018, 09:58
В Екатеринбурге суд обязал таксиста выплатить пассажирке 36 тысяч рублей за два разбитых им iPhone.

В ноябре 2017 года между водителем такси и пассажиркой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил свою клиентку. Девушка достала телефон и попыталась снять все на видео, но таксист выхватил iPhone, кинул на землю и разбил его. После этого пассажирка достала другой телефон, чтобы вызвать полицию, но и это устройство мужчина тоже разбил.

В полиции факт повреждения телефонов был установлен, однако в МВД отказались возбуждать уголовное дело, так как действия таксиста предусматривали административное наказание. Мужчину лишь признали виновным в нанесении побоев и назначили штраф 10 тысяч рублей.

Чтобы возместить материальный ущерб, пострадавшая подала иск в Железнодорожный суд Екатеринбурга. Суд удовлетворил ее требования частично, взыскав с нападавшего 36,4 тысячи рублей компенсации, пишет Znak.com.

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