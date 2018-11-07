Разбил два iPhone: таксист заплатит екатеринбурженке 36 тысяч за причиненный ущерб

Posted 7 ноября 2018,, 09:58
Published 7 ноября 2018,, 09:58
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ноябре 2017 года между водителем такси и пассажиркой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил свою клиентку. Девушка достала телефон и попыталась снять все на видео, но таксист выхватил iPhone, кинул на землю и разбил его. После этого пассажирка достала другой телефон, чтобы вызвать полицию, но и это устройство мужчина тоже разбил.
В полиции факт повреждения телефонов был установлен, однако в МВД отказались возбуждать уголовное дело, так как действия таксиста предусматривали административное наказание. Мужчину лишь признали виновным в нанесении побоев и назначили штраф 10 тысяч рублей.
Чтобы возместить материальный ущерб, пострадавшая подала иск в Железнодорожный суд Екатеринбурга. Суд удовлетворил ее требования частично, взыскав с нападавшего 36,4 тысячи рублей компенсации, пишет Znak.com.