Разбил два iPhone: таксист заплатит екатеринбурженке 36 тысяч за причиненный ущерб

В ноябре 2017 года между водителем такси и пассажиркой произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил свою клиентку. Девушка достала телефон и попыталась снять все на видео, но таксист выхватил iPhone, кинул на землю и разбил его. После этого пассажирка достала другой телефон, чтобы вызвать полицию, но и это устройство мужчина тоже разбил.