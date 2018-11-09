База трудных подростков будет создана в Свердловской области

Posted 9 ноября 2018,, 04:40
Published 9 ноября 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Единый доступ к базе будет доступен органам профилактики и надзора для того, чтобы обеспечить более быстрое реагирование на правонарушения. Кроме того, такая система позволяет заранее выявить несовершеннолетних, которые рискуют попасть под влияние террористов и радикальных организаций.
Об этом рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Он отметил, что технология по выявлению подростков, которые вовлечены в идеологию террористов и радикалов, разрабатывается с помощью привлечения экспертов в науке, педагогике и медицине, пишет ЕАН.