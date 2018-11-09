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Posted 9 ноября 2018,, 04:40

Published 9 ноября 2018,, 04:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

База трудных подростков будет создана в Свердловской области

9 ноября 2018, 04:40
Единая информационная база со сведениями о несовершеннолетних правонарушителей и неблагополучных семьях создается в Свердловской области.

Единый доступ к базе будет доступен органам профилактики и надзора для того, чтобы обеспечить более быстрое реагирование на правонарушения. Кроме того, такая система позволяет заранее выявить несовершеннолетних, которые рискуют попасть под влияние террористов и радикальных организаций.

Об этом рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Он отметил, что технология по выявлению подростков, которые вовлечены в идеологию террористов и радикалов, разрабатывается с помощью привлечения экспертов в науке, педагогике и медицине, пишет ЕАН.

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#Общество#Свердловская область#Подростки#Преступники#Террористы#База
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