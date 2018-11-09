База трудных подростков будет создана в Свердловской области

Единый доступ к базе будет доступен органам профилактики и надзора для того, чтобы обеспечить более быстрое реагирование на правонарушения. Кроме того, такая система позволяет заранее выявить несовершеннолетних, которые рискуют попасть под влияние террористов и радикальных организаций.