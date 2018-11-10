Избивавшая сына жительница Каменска-Уральского заплатит 5 тыс. рублей штрафа

Posted 10 ноября 2018,, 04:30
Published 10 ноября 2018,, 04:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
9 ноября женщину из Каменска-Уральского, которая била сына и кричала на него из-за непорядка на столе, признали виновной в совершении побоев в отношении члена семьи. Так как несколько лет назад статью о побоях декриминализовали в России, то нерадивая мать отделалась штрафом в размере 5 тыс. рублей. Сына, которого на месяц изъяли из семьи, вернули обратно под честное слово женщины, сообщает «Федерал Пресс».
Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Ребёнка, который не хотел оставаться со своим законным представителем, поместили в местное социально-реабилитационное учреждение сроком на один месяц,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в начале сентября очевидец снял на видео то, как мать угрожала сыну убийством из-за неприбранного стола и била ребёнка.