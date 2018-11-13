Выдвинутый Володиным полковник МВД возглавил Счетную палату Екатеринбурга

Posted 13 ноября 2018,, 11:43
Published 13 ноября 2018,, 11:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
13 ноября на пятом заседании гордумы Екатеринбурга депутаты проголосовали за назначение полковника Андрея Парунина главой Счетной палаты. Он был единственным кандидатам на данную должность.
Парунину 42 года, он закончил Высшую школу милиции в 1999 году. По его словам, новый глава Счетной палаты ранее участвовал в финансовой ревизии ОВД, искал случаи коррупционных фактов и следил за эффективностью использования бюджетных средств.
В ближайшее время Парунин обещал провести проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, сообщает Just Media.