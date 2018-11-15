Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц

Нижний Тагил – город тружеников различных производств. Его жители – работники крупных предприятий, таких как УВЗ, ВМЗ, ВГОК, ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласт и других, трудятся в непрерывном графике. Возвращаться после работы, или уходить на работу по темным улицам города не безопасно, а в зимнее время и травмоопасно. Мы, жители города Нижний Тагил, просим Вас, как гаранта безопасности горожан, обеспечить освещением улицы города в темное время суток непрерывно, т. е. без отключения света,говорится в обращении.