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Posted 21 ноября 2018,, 06:24

Published 21 ноября 2018,, 06:24

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пропавший год назад хромой мужчина разыскивается в Первоуральске

21 ноября 2018, 06:24
Пропавший 42-летний Виктор Понамарев из Первоуральска разыскивается сотрудниками полиции с 5 декабря 2017 года.

С заявлением о розыске в полицию обратился отец пропавшего. По его словам, Виктор 21 ноября 2017 года около 18:00 вышел из дома на улице Комсомольской и пропал.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 40-45 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, светлые глаза, светлые волосы, носит усы. На правой стопе ампутирован палец. Одна нога короче другой, при ходьбе хромает.

Был одет в черную куртку, зеленые джинсы, черные ботинки-берцы и серую вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Пономорева, просят позвонить в Следственный комитет по Первоуральску по телефону: 8(3439)62-89-44, либо в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону: 8(3439)64-82-21, или по линии «02», сообщает СУ СК по Свердловской области.

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#Общество#Первоуральск#Полиция#Поиск#Пропавший#СКР
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