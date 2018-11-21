Пропавший год назад хромой мужчина разыскивается в Первоуральске

Posted 21 ноября 2018,, 06:24
Published 21 ноября 2018,, 06:24
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С заявлением о розыске в полицию обратился отец пропавшего. По его словам, Виктор 21 ноября 2017 года около 18:00 вышел из дома на улице Комсомольской и пропал.
Приметы пропавшего мужчины: на вид 40-45 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, светлые глаза, светлые волосы, носит усы. На правой стопе ампутирован палец. Одна нога короче другой, при ходьбе хромает.
Был одет в черную куртку, зеленые джинсы, черные ботинки-берцы и серую вязаную шапку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Пономорева, просят позвонить в Следственный комитет по Первоуральску по телефону: 8(3439)62-89-44, либо в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону: 8(3439)64-82-21, или по линии «02», сообщает СУ СК по Свердловской области.