Пропавший год назад хромой мужчина разыскивается в Первоуральске

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Пономорева, просят позвонить в Следственный комитет по Первоуральску по телефону: 8(3439)62-89-44, либо в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону: 8(3439)64-82-21, или по линии «02», сообщает СУ СК по Свердловской области.