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Posted 26 ноября 2018,, 05:07

Published 26 ноября 2018,, 05:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Производство велосипедов планируется начать в Свердловской области

26 ноября 2018, 05:07
В Свердловской области в течение пяти лет начнут производить велосипеды.

Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед министерством промышленности. По словам главы региона, популярность велосипедного спорта увеличивается, и продажи спортинвентаря ежегодно растут. В связи с этим на территории Свердловской области планируется создание собственной производственной площадки.

Производство велосипедов в области может начать группа компаний «Веломоторс». Сейчас они производят до 1,8 млн велосипедов в год в Брянской, Московской областях и в Краснодарском крае, сообщает Znak.com.

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#Политика#Спорт#Свердловская область#Производство#Евгений Куйвашев#Велосипед
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