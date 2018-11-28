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Posted 28 ноября 2018,, 07:14

Published 28 ноября 2018,, 07:14

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Александры и Натальи в Свердловской области больше всех накопили долгов

28 ноября 2018, 07:14
Свердловские судебные приставы назвали имена жителей региона, больше всех накопивших долгов.

Как сообщают судебные приставы, список неплательщиков по исполнительным листам возглавили Александры – около 70 000 человек, а среди женщин – Натальи – 36 000 человек.

Помимо них в лидерах оказались Иваны, Андреи, Дмитрии, Ольги и Татьяны.

Как пишут «Вечерние Ведомости», статистика, вероятно, связана с распространенностью имен, и никакой закономерности в ней нет. Однако всем свердловчанам рекомендуется проверить, нет ли у них задолженностей.

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#Общество#Свердловская область#Деньги#Долги#Судебные приставы
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