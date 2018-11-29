Всероссийский форум отцов пройдет в Екатеринбурге

С 19 по 20 февраля в Екатеринбурге пройдет первый Всероссийский форум отцов. На мероприятии планируется обсуждение вопросов формирования позитивного образа отца, активизация социальной политики в регионах по части привлечения дополнительных ресурсов для развития общественного отцовского движения и проблемы воспитания детей.