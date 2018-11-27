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«Не темно»: фестиваль светового искусства пройдет в Екатеринбурге ночью 22 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Не темно»: фестиваль светового искусства пройдет в Екатеринбурге ночью 22 декабря

Сегодня, 09:50ОбществоФото: группа ВКонтакте «Не темно»
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