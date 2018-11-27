«Не темно»: фестиваль светового искусства пройдет в Екатеринбурге ночью 22 декабря
Сегодня, 09:50ОбществоФото: группа ВКонтакте «Не темно»
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Фестиваль светового искусства пройдет в Екатеринбурге в седьмой раз. В этом году он запланирован с 22 на 23 декабря.
Сюжеты: Екатеринбург
В этот вечер с 18:00 в центре Екатеринбурга на различных площадках современные художники представят световые инсталляции и видеоперфомансы.
В фестивале примут участие не только российские мастера, но и иностранцы из Германии, Туниса, Польши и Италии.
Темой фестиваля в этом году станут цифровые технологии в искусстве. Большая часть площадок будет расположена в центре города, их можно будет обойти пешком, сообщает E1.ru.
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