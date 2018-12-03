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Posted 3 декабря 2018, 02:30

Published 3 декабря 2018, 02:30

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Владислав Пинаев представил проект стратегического развития Нижнего Тагила

3 декабря 2018, 02:30
Среди приоритетных направлений в развитии Нижнего Тагила глава города назвал строительство школ и детских садов, ремонт дорог, популяризацию спорта, развитие туризма и решение экологических проблем.

Проект социально-экономического развития Нижнего Тагила был представлен Владиславом Пинаевым 30 ноября на заседании совета стратегического развития.

Проект был подготовлен в соответствии с задачами, поставленными президентом России, а также в соответствии с программой «Пятилетка развития Свердловской области».

В докладе мэр города рассказал о планах муниципальных властей до 2035 года. Среди основных целей Владислав Пинаев отметил создание конкурентно-способной экономики, создание комфортных условий и улучшение качества жизни тагильчан.

Всего выбраны девять основных направлений в работе. Среди проектов особое место занимают те, которые повлияют на социально-экономическое развитие города. Многие из них уже реализуются: работа по созданию индустриального парка «Восточный», проект «Светлый город».

Для привлечения молодежи в Нижний Тагил на данный момент разрабатывается проект межвузовского центра инновационных разработок и обучения.

Также планируется дальнейшее развитие в сфере образования. Так, запланировано ввести в эксплуатацию пять школ, реконструировать шесть школ и провести ремонт в 33 учебных заведениях. Кроме того, запланировано строительство новых детских садов.

Одним из ключевых пунктов развития города станет комплекс мероприятий, направленных на популяризацию спорта. В рамках проекта в Нижнем Тагиле предусмотрено строительство легкоатлетического комплекса и центра единоборств.

Также до 2024 года в городе будут отремонтированы 70 дорог. Запланирована реализация проекта моста через Нижнетагильский пруд.

Среди приоритетных направлений работы Владислав Пинаев также назвал решение экологических проблем, благоустройство, развитие туризма, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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