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Posted 5 декабря 2018, 10:35

Published 5 декабря 2018, 10:35

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Депутаты Екатеринбурга утвердили себе премии в 25 окладов

5 декабря 2018, 10:35
В Екатеринбурге депутаты утвердили себе размер премий в размере 25 окладов. Сумма составлена из расчета на год.

В течение года депутаты Екатеринбурга могут рассчитывать на премию в размере 25 окладов в сумме. Муниципальные служащие могут получить премию в размере 19 окладов.

Данное положение рассмотрено и одобрено комиссией по местному самоуправлению городской думы.

В частности, на премию могут рассчитывать глава Счетной палаты, руководитель горизберкома, оплачиваемые депутаты.

Так, спикер думы может рассчитывать на премию в размере 280% от должностного оклада, заместитель председателя — на сумму 230% от оклада, пишет ZNAK.

Это не общее повышение оплаты труда. Система окладов муниципальных служащих не меняется — изменения касается только поощрения за достижение целевых показателей, установленных главой города и вышестоящими властями,сообщила замглавы города Марина Андрусь.

#Политика#Новости УрФО#Деньги#Депутаты#Дума#Екатеринбург
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