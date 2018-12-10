949 тысяч рублей потратит на охранников горбольница №4 в Нижнем Тагиле

Согласно техническому заданию, безопасность в здании поликлиники и на КПП должна оказываться 24 часа в сутки, главный и терапевтический корпуса должны охраняться 12 часов в сутки – в ночное время. Договор будет заключен на период с 1 января по 30 мая 2019 года.