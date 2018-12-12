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Posted 12 декабря 2018, 14:24

Published 12 декабря 2018, 14:24

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Количество трамваев будет увеличено в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

12 декабря 2018, 14:24
Сюжет
Новый год
Администрация Нижнего Тагила дала поручение увеличить количество электротранспорта в новогоднюю ночь.

Дополнительно по два поезда будут работать по маршруту №3 и на Вагонке по маршруту №10. Также по два поезда добавят по маршруту №12, который соединяет центр города и Вагонку, и по маршруту №15, соединяющему центр и Гальянку. Ориентировочно, трамваи в Новый год будут ходить до 4 утра

На данный момент сотрудники НТ МУП «Тагильский трамвай» дорабатывают расписание, по которому будут ходить трамваи.

По практике последнего года мы видим, что люди пользовались электротранспортом, поэтому администрация города дала задание подготовить расписание по увеличению работы в новогоднюю ночь, рассказал директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

#Общество#Нижний Тагил#Новый год#Маршрут#Трамвай#Вагон
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