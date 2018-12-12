Количество трамваев будет увеличено в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Дополнительно по два поезда будут работать по маршруту №3 и на Вагонке по маршруту №10. Также по два поезда добавят по маршруту №12, который соединяет центр города и Вагонку, и по маршруту №15, соединяющему центр и Гальянку. Ориентировочно, трамваи в Новый год будут ходить до 4 утра