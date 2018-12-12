tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2018, 02:00

Published 12 декабря 2018, 02:00

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Женщина с топором устроила разборки на проезжей части в Екатеринбурге

12 декабря 2018, 02:00
Случайные свидетели смогли запечатлеть на видео конфликт между двумя водителями на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Что стало причиной ссоры неизвестно, но один из участников спора, которым оказалась женщина, решил добиться справедливости при помощи топора.

Вечером 10 декабря на проспекте Космонавтов женщина-водитель вышла из своего автомобиля с топором в руках и направилась в сторону другой машины.

Конфликт удалось запечатлеть на камеру смартфона одной из случайных свидетельниц. Причина спора осталась за кадром, но судя по кадрам видео, она была серьёзной. Женщина с топором замахивалась на стёкла, пыталась что-то объяснить через окно. Побоявшись привлекать внимание, очевидица убрала смартфон и не смогла снять весь конфликт.

В скором времени женщина с топором вернулась к себе в машину, не причинив вреда автомобилю предполагаемого обидчика, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

#Общество#Новости УрФО#Женщина#Мужчина#Автомобиль#Водитель#Ссора#Топор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика