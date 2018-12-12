Женщина с топором устроила разборки на проезжей части в Екатеринбурге

Posted 12 декабря 2018, 02:00
Published 12 декабря 2018, 02:00
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Вечером 10 декабря на проспекте Космонавтов женщина-водитель вышла из своего автомобиля с топором в руках и направилась в сторону другой машины.
Конфликт удалось запечатлеть на камеру смартфона одной из случайных свидетельниц. Причина спора осталась за кадром, но судя по кадрам видео, она была серьёзной. Женщина с топором замахивалась на стёкла, пыталась что-то объяснить через окно. Побоявшись привлекать внимание, очевидица убрала смартфон и не смогла снять весь конфликт.
В скором времени женщина с топором вернулась к себе в машину, не причинив вреда автомобилю предполагаемого обидчика, сообщает «Вечерний Екатеринбург».