Екатеринбургская модель стала помощницей депутата Госдумы РФ

Posted 13 декабря 2018, 02:30
Published 13 декабря 2018, 02:30
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Информацию о назначении себя в качестве помощницы депутата девушка разместила в своём профиле социальной сети Instagram 12 декабря.
В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила своё первое удостоверение!написала девушка.
Там же София поздравила подписчиков с Днём Конституции РФ и пожелала всем ощущения собственной значимости, равенства и свободы в великой стране под названием Россия, сообщает «Областная газета».