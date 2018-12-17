«Усилить диспансеризацию»: губернатор Свердловской области дал мэрам поручение

Posted 17 декабря 2018,, 07:03
Published 17 декабря 2018,, 07:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Евгений Куйвашев дал распоряжение, согласно которому, главы муниципалитетов Свердловской области должны усилить диспансеризацию населения.
Губернатор сообщил, что главы должны лично проконтролировать данный вопрос и рассмотреть планы диспансеризации населения на совещаниях с главами медучреждений городов, а также решать вопрос при взаимодействии с руководством предприятий.
Данное поручение связано с тем, что в регионах не в полной мере реализовывается план диспансеризации населения, пишет «Правда УрФО».