tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2018,, 07:03

Published 17 декабря 2018,, 07:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Усилить диспансеризацию»: губернатор Свердловской области дал мэрам поручение

17 декабря 2018, 07:03
Губернатор Свердловской области дал поручение мэрам городов. Главам муниципалитетов рекомендовано усилить диспансеризацию населения.

Евгений Куйвашев дал распоряжение, согласно которому, главы муниципалитетов Свердловской области должны усилить диспансеризацию населения.

Губернатор сообщил, что главы должны лично проконтролировать данный вопрос и рассмотреть планы диспансеризации населения на совещаниях с главами медучреждений городов, а также решать вопрос при взаимодействии с руководством предприятий.

Данное поручение связано с тем, что в регионах не в полной мере реализовывается план диспансеризации населения, пишет «Правда УрФО».

Материалы по теме
День диспансеризации: тагильчане смогут проверить свое здоровье 8 декабря
#Общество#Медицина#Мэр#Евгений Куйвашев#Диспансеризация#Поручение
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07