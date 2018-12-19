Тагильчанин с большой ответственностью: Пинаев представил своего зама Горячкина

Выбор был большой, но для себя я принял решение, что это должен быть коренной тагильчанин, человек, которого в городе знают, человек, которого в городе уважают, человек, который прошел хорошую жизненную школу, человек, который способен держать удар и работать в команде,сообщил Владислав Пинаев.