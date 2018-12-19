Тагильчанин с большой ответственностью: Пинаев представил своего зама Горячкина

Posted 19 декабря 2018, 08:39
Published 19 декабря 2018, 08:39
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Новый первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин был представлен мэром города Владиславом Пинаевым. Глава города подчеркнул, что из всех предложенных кандидатур он выбрал Горячкина, так как тот является коренным тагильчанином с большой ответственностью.
Выбор был большой, но для себя я принял решение, что это должен быть коренной тагильчанин, человек, которого в городе знают, человек, которого в городе уважают, человек, который прошел хорошую жизненную школу, человек, который способен держать удар и работать в команде,сообщил Владислав Пинаев.
Вячеслав Горячкин начнет выполнение своих обязанностей со встреч со своими подразделениями и изучения текущих вопросов.
Ощущаю большую ответственность. Задача на сегодняшний день - максимально быстро погрузиться в те вопросы, которые сейчас есть у меня, как у первого заместителя, но и конечно постараюсь оправдать доверие Владислава Юрьевича,подчеркнул Вячеслав Горячкин.