Экс-депутат гордумы Вячеслав Горячкин стал первым заместителем мэра Нижнего Тагила
19 декабря в должность первого заместителя Владислава Пинаева заступает экс-депутат гордумы Вячеслав Горячкин.
Первым вице-мэром Нижнего Тагила назначен бывший депутат гордумы Вячеслав Горячкин. По данным пресс-службы администрации города, новый заместитель главы вступил в должность 19 декабря.
Горячкин оказался в «черном списке» Сергея Носова в 2015 году после того, как поддержал жителей Рудника им. III Интернационала, выступивших против строительства вблизи своих домов полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса. Позднее данное решение было отменено по требованию прокуратуры. В 2017 году Вячеслав Горячкин проиграл праймериз партии «Единая Россия» за право выдвинуться от неё в одномандатном округе № 9. И осенью 2017 года написал заявление по собственному желанию.
Горячкин был исключен из политсовета «Единой России». После назначения Владислава Пинаева, Горячкин вернулся в состав городского политсовета партии.
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