Экс-депутат гордумы Вячеслав Горячкин стал первым заместителем мэра Нижнего Тагила

Горячкин оказался в «черном списке» Сергея Носова в 2015 году после того, как поддержал жителей Рудника им. III Интернационала, выступивших против строительства вблизи своих домов полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса. Позднее данное решение было отменено по требованию прокуратуры. В 2017 году Вячеслав Горячкин проиграл праймериз партии «Единая Россия» за право выдвинуться от неё в одномандатном округе № 9. И осенью 2017 года написал заявление по собственному желанию.