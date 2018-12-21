tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2018, 08:32

Published 21 декабря 2018, 08:32

Modified 17 сентября 2022, 15:40

Updated 17 сентября 2022, 15:40

Педагог ДЮЦ «Радуга» из Нижнего Тагил заняла 2 место в конкурсе «Сердце отдаю детям»

21 декабря 2018, 08:32
Педагогу дополнительного образования из Нижнего Тагила вручили премию губернатора Свердловской области за второе место в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».

13 декабря 2018 года в резиденции губернатора торжественно наградили лауреатов премии губернатора Свердловской области, которая вручается работникам системы образования. Премии вручали 73 педагогам со всего региона по разным номинациям и по различным направлениям образовательных услуг.

Педагогу дополнительного образования Екатерине Штанько из Детско-юношеского центра «Радуга» вручили премию за второе место в региональном конкурсе «Сердце отдаю детям», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Материалы по теме
Тагильские учителя – лучшие учителя! Два педагога получили Премии Губернатора (ФОТО)Премии Губернатора Свердловской области вручили работникам культуры Нижнего Тагила
#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Педагог#Дополнительное образование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика