Педагог ДЮЦ «Радуга» из Нижнего Тагил заняла 2 место в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Posted 21 декабря 2018, 08:32
Published 21 декабря 2018, 08:32
Modified 17 сентября 2022, 15:40
Updated 17 сентября 2022, 15:40
13 декабря 2018 года в резиденции губернатора торжественно наградили лауреатов премии губернатора Свердловской области, которая вручается работникам системы образования. Премии вручали 73 педагогам со всего региона по разным номинациям и по различным направлениям образовательных услуг.
Педагогу дополнительного образования Екатерине Штанько из Детско-юношеского центра «Радуга» вручили премию за второе место в региональном конкурсе «Сердце отдаю детям», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.