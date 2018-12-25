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Posted 25 декабря 2018, 19:30

Published 25 декабря 2018, 19:30

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Глава избиркома Екатеринбурга станет руководителем аппарата мэрии

25 декабря 2018, 19:30
Илья Захаров, занимающий пост главы избирательной комиссии Екатеринбурга, может претендовать на место руководителя аппарата городской мэрии. Кандидатура Захарова уже получила одобрение со стороны главы столицы области Александра Высокинского.

В мэрии Екатеринбурга возможны кадровые изменения. Должность главы аппарата может занять руководитель городской избирательной комиссии Илья Захаров. Кандидатура одобрена мэром уральской столицы, председателем гордумы, депутатами и главой региона, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга.

Должность руководителя аппарата появилась в новой версии штатного расписания, которое Александр Высокинский представил на рассмотрение Екатеринбургской городской думе. Согласно поданным документам, человек, занимающий этот пост, будет способствовать взаимодействию городской мэрии с органами исполнительной власти, правительством Свердловской области, законодательным собранием региона, полномочным представительством и другими органами власти.

#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Назначение#Избирательная комиссия#Мэрия#Александр Высокинский#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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