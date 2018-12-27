Отстойник на Черноисточинском гидроузле в Нижнем Тагиле отремонтируют за 3,7 млн

Организация зарегистрирована в Екатеринбурге, директором является Игорь Черноголов. Организация уже ранее работала с ООО «Водоканал-НТ», а также со «Службой заказчика городского хозяйства г. Верхотурье» и «Водоканалом» в Екатеринбурге.