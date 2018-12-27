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Posted 27 декабря 2018, 11:24

Published 27 декабря 2018, 11:24

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Отстойник на Черноисточинском гидроузле в Нижнем Тагиле отремонтируют за 3,7 млн

27 декабря 2018, 11:24
Ремонт отстойника №5 на Черноисточинском гидроузле планируется в Нижнем Тагиле, на работы выделено более 3 млн рублей.

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском гидроузле планируются работы по ремонту отстойника №5. Согласно данным с сайта госзакупок, на работы выделено 3,7 млн рублей.

Протокол вскрытия конвертов состоялся 10 декабря 2018 года, 25 декабря состоялась процедура подписания договора, данные о контрагенте пока не опубликованы.

Однако к участию в аукционе заявилось только ООО «Пенетрон-Регион».

Организация зарегистрирована в Екатеринбурге, директором является Игорь Черноголов. Организация уже ранее работала с ООО «Водоканал-НТ», а также со «Службой заказчика городского хозяйства г. Верхотурье» и «Водоканалом» в Екатеринбурге.

#Экономика#Нижний Тагил#Госзакупки#Ремонт#ООО "Водоканал-НТ"
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