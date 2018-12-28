Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге

Posted 28 декабря 2018, 19:30
Published 28 декабря 2018, 19:30
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Поздним вечером 27 декабря в «Кольцово» прибыл самолёт авиакомпании «Ижавиа» из Челябинска. Весь перелёт занял 27 минут, сообщает URA.ru. После того как пассажиры покинули салон, рейс отправился в Ижевск и Минеральные воды.
Изначально первый перелёт из Челябинска в Екатеринбург планировался 30 ноября, но за несколько часов до вылета рейс отменили. Теперь планируется проводить между двумя областными столицами перелёты каждые 3 дня.