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Posted 28 декабря 2018, 19:30

Published 28 декабря 2018, 19:30

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Первый самолёт из Челябинска приземлился в Екатеринбурге

28 декабря 2018, 19:30
Первый лайнер из Челябинска совершил посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Перелёт занял менее получаса.

Поздним вечером 27 декабря в «Кольцово» прибыл самолёт авиакомпании «Ижавиа» из Челябинска. Весь перелёт занял 27 минут, сообщает URA.ru. После того как пассажиры покинули салон, рейс отправился в Ижевск и Минеральные воды.

Изначально первый перелёт из Челябинска в Екатеринбург планировался 30 ноября, но за несколько часов до вылета рейс отменили. Теперь планируется проводить между двумя областными столицами перелёты каждые 3 дня.

#Общество#Новости УрФО#Кольцово#Пассажиры#Челябинск#Самолет#Рейсы#Екатеринбург
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